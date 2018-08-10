УЕФА не стал открывать дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе УЕФА, организация не стала открывать дисциплинарное дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов до и во время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком" в Салониках (3:2).

В УЕФА заявили, что в официальных отчетах по итогам встречи не было предоставлено достаточного количества доказательств, которое бы позволило начать расследование. (Александр БОБРОВ)

Игра прошла в Салониках 8 августа. Один из пострадавших - корреспондент "Спорт Экспресс" Дмитрий Зеленов - назвал ситуацию "вопиющей". По словам журналиста, он вместе с коллегами был атакован 10 фанатами ПАОК перед началом игры. Зеленову разбили телефон в результате драки.

Во время игры фанаты ПАОК также предпринимали попытки прорваться в пресс-ложу. По окончании встречи "Спартак" оказал поддержку пострадавшим журналистам, взяв их на борт.

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

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