Оливер Кан: "Футболисты все время плачут. Я не понимаю, когда это стало нормой?"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан выразил мнение, что игроки не должны плакать на поле. Вчера во время финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" (3:1) сразу двое игроков помле получения травмы расплакались, покидая поле. Сначала это сделал нападающий "красных" Мохамед Салах, а затем защитник "Королевского клуба" Дани Карвахаль.

- Футболисты все время плачут. Это можно сделать и в раздевалке после матча. Я не понимаю, когда это стало нормой? Все начинают плакать, когда получают травму, - цитирует Кана stern.de.