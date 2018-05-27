17:05 | Футбол — Лига чемпионов

Оливер Кан: "Футболисты все время плачут. Я не понимаю, когда это стало нормой?"

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Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан выразил мнение, что игроки не должны плакать на поле. Вчера во время финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" (3:1) сразу двое игроков помле получения травмы расплакались, покидая поле. Сначала это сделал нападающий "красных" Мохамед Салах, а затем защитник "Королевского клуба" Дани Карвахаль.

- Футболисты все время плачут. Это можно сделать и в раздевалке после матча. Я не понимаю, когда это стало нормой? Все начинают плакать, когда получают травму, - цитирует Кана stern.de.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бивень

Не представляю чтобы Кан плакал.

17:12

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