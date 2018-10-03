Мариу Фернандес: "Великая победа! Наша молодежь – бойцы, они творят историю"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес поделился эмоциями от победы над "Реалом"​ во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Также он признался, что так и не понял, за что был удален вратарь Игорь Акинфеев.

- Мы провели выдающийся матч. Понимали, что будет сложно. Но хорошо, что забили в самом начале матча, а потом смогли удержать преимущество и выдержали давление "Реала".

- Вы играли в заполненных "Лужниках". Немного напоминало чемпионат мира?

- Да, мы шутили, будто оказались на ЧМ. Нас так даже на чемпионате мира не поддерживали!

- Это одна из лучших побед в вашей карьере с ЦСКА?

- Да, самая великая. А ещё мы выиграли имея довольно молодую команду. Они творят историю, бойцы! В начале сезона никто не верил, что мы сможем вот так выступить.

- Что случилось в эпизоде с удалением Акинфеева?

- Не знаю, сначала судья дал желтую, потом показал красную карточку. Я так и не понял. (Юлия Яковлева)