"Манчестер Юнайтед" стал потенциальным соперником "Спартака" в Лиге чемпионов

После победы "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы-2016/17 с "Аяксом" определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Команда Жозе Моуринью при жеребьевке основного турнира главного еврокубка может стать соперником "Спартака", который вошел в первую корзину как представитель седьмой страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Отметим, остальные корзины Лиги чемпионов будут сформированы по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир главного еврокубка стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этой стадии состоится 24 августа в Монако.

Состав первой корзины Лиги чемпионов: чемпион Испании - "Реал", чемпион Германии - "Бавария", чемпион Англии - "Челси", чемпион Италии - "Ювентус", чемпион Франции - "Монако", чемпион Португалии - "Бенфика", чемпион России - "Спартак", чемпион Украины - "Шахтер".

Кроме них в главном клубном турнире континента точно выступят: "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (все – Англия), "ПСЖ" (Франция), "Порту" (Португалия), "Андерлехт" (Бельгия), "Фейеноорд" (Голландия), "Базель" (Швейцария).

"Лейпциг", который занял второе место в бундеслиге, может не получить лицензию на участие от УЕФА. У клуба один владелец с "Зальцбургом", который также пробился в Лигу чемпионов.

Еще два обладателя прямых путевок в группу определятся позже. В Италии ее в последнем туре в заочной дуэли разыграют "Рома" и "Наполи", в Турции на чемпионство претендуют "Бешикташ" и "Истанбул Башакшехир". Остальные десять участников Лиги чемпионов станут известны после завершения отборочных раундов.