"Манчестер Юнайтед" стал потенциальным соперником "Спартака" в Лиге чемпионов

После победы "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы-2016/17 с "Аяксом" определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Команда Жозе Моуринью при жеребьевке основного турнира главного еврокубка может стать соперником "Спартака", который вошел в первую корзину как представитель седьмой страны в таблице коэффициентов УЕФА.
Отметим, остальные корзины Лиги чемпионов будут сформированы по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир главного еврокубка стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этой стадии состоится 24 августа в Монако.
Состав первой корзины Лиги чемпионов: чемпион Испании - "Реал", чемпион Германии - "Бавария", чемпион Англии - "Челси", чемпион Италии - "Ювентус", чемпион Франции - "Монако", чемпион Португалии - "Бенфика", чемпион России - "Спартак", чемпион Украины - "Шахтер".
Кроме них в главном клубном турнире континента точно выступят: "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (все – Англия), "ПСЖ" (Франция), "Порту" (Португалия), "Андерлехт" (Бельгия), "Фейеноорд" (Голландия), "Базель" (Швейцария).
"Лейпциг", который занял второе место в бундеслиге, может не получить лицензию на участие от УЕФА. У клуба один владелец с "Зальцбургом", который также пробился в Лигу чемпионов.
Еще два обладателя прямых путевок в группу определятся позже. В Италии ее в последнем туре в заочной дуэли разыграют "Рома" и "Наполи", в Турции на чемпионство претендуют "Бешикташ" и "Истанбул Башакшехир". Остальные десять участников Лиги чемпионов станут известны после завершения отборочных раундов.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Рома
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Шахтер Дн
- Атлетико
- Бавария
- Бенфика (футбол)
- Жозе Моуринью
- Наполи
- Порту
- Андерлехт
- Бешикташ (Футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Фейеноорд
- Монако
- Базель (футбол)
- Лейпциг (футбол)
- Зальцбург