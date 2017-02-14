Букмекеры оценивают победу дортмундской "Боруссии" над "Бенфикой" с коэффициентом 2,24

14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" – "Боруссия" Д. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бенфика" – "Боруссия" Д

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,34 – Н 3,40 – П2 2,24

Трансляция матча "Бенфика" – "Боруссия" Д 14 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" – "Боруссия" Д.

Прямая трансляция матча "Бенфика" – "Боруссия" Д 14 февраля на канале "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Бенфика" – "Боруссия" Д

Дмитрий БУЛЫКИН, бывший нападающий сборной России:

1:1. У дортмундской команды дела в последнее время идут со скрипом, в то же время у "Бенфики" в родных стенах всегда все хорошо, она на своем стадионе играет мощно. Полагаю, у португальцев намного больше шансов выиграть в этом матче, но я очень симпатизирую "Боруссии" – и поэтому поставлю на ничью.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

1:2. Судя по сомнительному составу и позорной субботней игре против последней команды Германии "Дармштадта" (1:2), готовиться к Лиге чемпионов Томас Тухель и его футболисты начали заранее. Поэтому-то поражение оставим за скобками, а в первую очередь вспомним, что в нынешней Лиге чемпионов "Боруссия" еще не проигрывала. Не будет этого и сейчас.