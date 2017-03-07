23:09 7 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Арсенала" провели акцию протеста против Венгера

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Болельщики "Арсенала" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" устроили акцию протеста. Группа фанатов собралась перед стадионом "Эмирейтс" с призывом к руководству клуба не продлевать контракт с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером.

– Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты ушел! – приводит один из лозунгов протестующих журналист АР Роб Харрис.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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