Владимир Морозов: "Пик формы у нас был на чемпионате мира в Хельсинки"

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, отметил, что пик формы их дуэта пришелся на чемпионат мира в Хельсинки. В состязаниях спортивных пар Тарасова и Морозов выиграли бронзу, несмотря на повреждение партнерши. На командном чемпионате мира в Токио они показали сперва четвертый результат в короткой программе, а сегодня стали вторыми в произвольной.

- Конечно, пик формы у нас был на чемпионате мира, - цитирует "Р-Спорт" Морозова. - После Жениной травмы по приезде в Москву мы не сразу начали подготовку, катались не с полным набором элементов в произвольной программе, но произвольную в Токио откатали хорошо и набрали высокие баллы. В короткой программе были две грубые ошибки, думаю, это связано с дальним перелетом и все же с тем, что Женина нога еще не восстановилась на 100 процентов.