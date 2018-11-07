В Алма-Ате открыта мемориальная доска в память о Денисе Тене

На доме в Алма-Ате, где жил казахстанский фигурист Денис Тен, открыта мемориальная доска в память о нем. Об этом сообщает Zakon.kz.

Мероприятие посетили тренер Татьяна Тарасова, фигуристка Елена Радионова, генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров, певица Роза Рымбаева.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.