Урманов считает, что Медведева не справилась с нервами

Олимпийский чемпион-1994 по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал "СЭ" выступление Евгении Медведевой в короткой программе на этапе "Гран-при" во Франции.

19-летняя россиянка заняла 3-е место, набрав 67,55 балла, уступив лидеру, японке Маи Михаре 0,4 балла. Произвольная программа состоится в субботу.

– Наверное, сегодня все девочки очень переживали, в том числе – и Женя, – говорит Урманов. – Мало кто откатался чисто. Надеюсь, что в субботу получится лучше справиться с давлением. Спортсменки не справились с грузом ответственности, очень нервничали, поскольку этап во Франции – решающий, у многих из выступавших сегодня остаются шансы на попадание в финальный этап. Известны ведь лишь три участницы финала, еще три места – вакантны.

– Как считаете, у Медведевой остаются шансы на победу и проход в финал?

– Безусловно, остаются. Разрыв между лидером и Женей минимален – посмотрим, что получится в произвольной программе. (Иван Торопцев)