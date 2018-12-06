Туктамышева объяснила снижение активности в соцсетях

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему снизила активность в социальных сетях. По словам спортсменки, она хочет хорошо подготовиться к двум важным стартам: финалу "Гран-при" и чемпионату России.

-Чтобы не отвлекаться на социальные сети, я минимальный объем сейчас выкладываю в Инстаграме, в Твиттере, - приводит "РИА Новости" слова Туктамышевой. - Хочется подготовиться к двум важным стартам. В этом сезоне это Финал "Гран-при" и чемпионат России. Поэтому в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие. Главное - спорт.

Мы адаптировались, я неплохо откаталась. Прекрасная арена, хороший лед. Надеюсь на хорошее выступление завтра. Если я попаду на пьедестал, это будет уже хорошим результатом.

Напомним, в 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии, тем самым выйдя в финал турнира.

Ранее сообщалось, что тренер фигуристки заявил о том, что произвольная программа Елизаветы в финале "Гран-при" в Ванкувере будет значительно сложнее, чем на этапах соревнований.