Тренер Загитовой: "Будем делать ставку на скольжение и артистизм"

Первый тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Наталья Антипина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) ограничить количество прыжков, которые фигуристы могут за дополнительные баллы исполнять во второй части короткой и произвольной программы.

- Эти изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых девочек, которые способны исполнять прыжки в заключительной части программ, - сказала Антипина в интервью "СЭ". - Более взрослые, тяжелые фигуристки уже на это не способны. Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс. Да и аргумент, что якобы программы были не гармоничными, я не принимаю. Разве если бы у Алины была не красивая, не зрелищная программа, ей бы поставили такие оценки на Олимпийских играх? Считаю, вполне возможно поставить выигрышную программу, даже если все прыжки идут во второй половине. Но теперь, раз правила изменились, будем искать другие пути. Алина взрослеет, ее катание становится более женственным. Будем делать ставку на артистизм, на скольжение. Думаю, наши тренеры найдут выход и все будет хорошо.

Напомним, накануне Конгресс ISU принял предложение Японии отмечать повышенным коэффициентом лишь один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной. (Наталья МАРЬЯНЧИК)