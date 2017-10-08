Татьяна Тарасова: "Туктамышева может поехать на Олимпиаду-2018, если будет исполнять аксель в 3,5 оборота"

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что у фигуристке Елизавете Туктамышевой в программе не хватает акселя в 3,5 оборота. Сегодня россиянка стала третьей на этапе серии "Челенджер" в финском Экспоо.

- Туктамышева может выиграть и попасть в команду, если у нее будет 3,5, - приводит "Р-Спорт" слова Тарасовой. - Я думаю, что у нее есть проблема со второй оценкой, потому что у нее нет виртуозных вращений, плюс нет скорости на вращениях. Она прыгает очень хорошо, но ей не хватает акселя в 3,5 оборота. При всех ее плюсах и минусах ей нужен этот прыжок.