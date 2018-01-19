Татьяна Тарасова: "Алиев и Коляда должны выступить на Олимпиаде-2018"

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова подчеркнула: российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, ставшие призерами чемпионата Европы в Москве, должны выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Победу на чемпионате Европы в шестой раз одержал испанец Хавьер Фернандес, 18-летний Алиев стал вторым, Коляда - третьим.

- Кто должен ехать на Олимпиаду? Те, кто здесь второй и третий. Кто еще? Есть отбор на чемпионат России, есть на чемпионат Европы. Разве у кого-то есть вопросы?, - цитирует ТАСС Тарасову. - Алиев молодец, что смог собраться после травмы. Что он радует нас своей техничностью и выразительностью.