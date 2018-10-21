Тарасова и Морозов выиграли этап "Гран-при" в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в произвольной программе на этапе "Гран-при" Skate America, который проходил в США. За свой прокат пара набрала 133,61 балла.

Тарасова и Морозов выиграли этот этап. По итогу двух программ они набрали 204,85 балла. Вторыми стали россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (178,98), третьими - Эшли Кейн и Тимоти Ледук из США (175,06).

Эверетт (США)

"Гран-при"

Skate America

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 133,61

2. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 117,34

3. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 116,60

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) - 114,25

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 102,06

6. Ника Дигернесс/Дэнни .Нюдеккер (США) - 99,65

Итог

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 204,85

2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 178,98

3. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 175,06

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) - 171,56

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 162,10

6. Ника Дигернесс/Дэнни .Нюдеккер (США) - 151,21