Тарасова и Морозов выиграли этап "Гран-при" в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в произвольной программе на этапе "Гран-при" Skate America, который проходил в США. За свой прокат пара набрала 133,61 балла.
Тарасова и Морозов выиграли этот этап. По итогу двух программ они набрали 204,85 балла. Вторыми стали россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (178,98), третьими - Эшли Кейн и Тимоти Ледук из США (175,06).
Эверетт (США)
"Гран-при"
Skate America
Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 133,61
2. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 117,34
3. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 116,60
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) - 114,25
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 102,06
6. Ника Дигернесс/Дэнни .Нюдеккер (США) - 99,65
Итог
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 204,85
2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 178,98
3. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 175,06
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) - 171,56
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 162,10
6. Ника Дигернесс/Дэнни .Нюдеккер (США) - 151,21