Тарасова и Морозов – первые после короткой программы в Москве с мировым рекордом

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в России. Произвольную программу на турнире в Москве пары представят в субботу. Ранее Тарасова и Морозов выиграли этап в США.

Кроме того, Тарасова и Морозов почти на 4 балла обновили мировой рекорд в короткой программе -предыдущий мировой рекорд на этапе в Канаде установили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,51).

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 78,47

2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 72,32

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 69,38

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 65,46

5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 63,75

6. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) – 59,28