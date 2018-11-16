Тарасова и Морозов – первые после короткой программы в Москве с мировым рекордом

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в России. Произвольную программу на турнире в Москве пары представят в субботу. Ранее Тарасова и Морозов выиграли этап в США.
Кроме того, Тарасова и Морозов почти на 4 балла обновили мировой рекорд в короткой программе -предыдущий мировой рекорд на этапе в Канаде установили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,51).
Москва (Россия)
"Гран-при"
Кубок Ростелекома
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 78,47
2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 72,32
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 69,38
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 65,46
5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 63,75
6. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) – 59,28
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/