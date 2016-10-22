Тарасова и Морозов – первые после короткой программы на Skate America

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на этапе "Гран-при" в Чикаго. На втором месте идут американцы Хейвен Дэнни и Брендан Фрэйзьер, замыкают тройку представители Канады Жулиан Сегин и Шарли Билодо. Еще один дуэт из России Кристина Астахова/Алексей Рогонов занимают пятую позицию.

Фигурное катание

Чикаго (США)

"Гран-при"

Skate America

Пары

Короткая программа

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 75,24

2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 67,29

3. Сегин/Билодо (Канада) – 66,49

4. Джеймс/Сипре (Франция) – 65,78

5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 64,34

6. Маркеи/Готарек (Италия) – 62,49