Тарасова и Морозов – первые после короткой программы на Skate America

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на этапе "Гран-при" в Чикаго. На втором месте идут американцы Хейвен Дэнни и Брендан Фрэйзьер, замыкают тройку представители Канады Жулиан Сегин и Шарли Билодо. Еще один дуэт из России Кристина Астахова/Алексей Рогонов занимают пятую позицию.
Фигурное катание
Чикаго (США)
"Гран-при"
Skate America
Пары
Короткая программа
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 75,24
2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 67,29
3. Сегин/Билодо (Канада) – 66,49
4. Джеймс/Сипре (Франция) – 65,78
5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 64,34
6. Маркеи/Готарек (Италия) – 62,49
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1820_21_2/