Сергей Воронов: "Вполне возможно, что я повременю с уходом из спорта"

Российский фигурист Сергей Воронов отметил, что продолжает тренироваться и пока не принял решения относительно дальнейшей карьеры. Он также добавил, что хочет продолжить выступать.

Напомним, что 30-летний Воронов в текущем сезоне стал четвертым в финале "Гран-при". На чемпионате России он также занял 4-е место и не вошел в число участников чемпионата Европы.

– Я каждый день тренируюсь, каждый день катаю свои программы, словом, держу себя в той форме, в которой и должен быть спортсмен, являющийся первым запасным, – приводит "Р-Спорт" слова Воронова. – Возможно, на следующей неделе мы с тренером поедем на сбор в Новогорск, где будет готовиться к чемпионату вся сборная, и продолжим работу там.

Наверное, кто-то будет смеяться, если я скажу, что хочу продолжить выступать, но я давно уже не реагирую на мнение окружающих. В конце концов, на чемпионатах России свет клином не сходится. Есть этапы "Гран-при", выступать в которых мне очень нравится, так что вполне возможно, что я повременю с уходом из спорта.