Щенок для Загитовой отправился из Японии в Москву

Щенок Масару породы акита-ину для олимпийской чемпионки Алины Загитовой отправился из Японии в Москву. Об этом сообщает японская газета Sankei Shimbun.

15-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро, что в переводе с японского – победа.

Церемония вручения собаки олимпийской чемпионке состоится в субботу, 29 мая.