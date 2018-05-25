Щенок для Загитовой отправился из Японии в Москву

Щенок Масару породы акита-ину для олимпийской чемпионки Алины Загитовой отправился из Японии в Москву. Об этом сообщает японская газета Sankei Shimbun.
15-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро, что в переводе с японского – победа.
Церемония вручения собаки олимпийской чемпионке состоится в субботу, 29 мая.
Alina Zagitova’s new puppy "Masaru" is heading to Russia– Jill (@yurixanex) 25 мая 2018 г.
Safe travels!#AlinaZagitova #Figureskating#Akitainu pic.twitter.com/BB7i8BLabb