Роднина и Лев Яшин вошли в топ-15 "Русских кумиров XX века"

Трехкратная олимпийская чемпионка фигуристка Ирина Роднина и единственный в истории футбола обладатель "Золотого мяча" среди вратарей Лев Яшин вошли в топ-15 "Русских кумиров XX века". Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 2000 человек в возрасте от 18 лет. Им предлагалось назвать три фамилии.
Роднина заняла в рейтинге 10-е место, Яшин – 15-е.
В тройку попали космонавт Юрий Гагарин, поэт, актер и певец Владимир Высоцкий и полководец Георгий Жуков.
баламошка
ion Видел результаты. Опрос нарисован от и до. Солженицын у них у 15% населения, Сахаров у 11%. Оба выше Чехова, например. Ну не верю я в такое отсутсвие мозга. Опрос проводился в 90-е. Тогда у людей ещё был маразм с ощущением величия академика Сахарова и т.д. С тех пор каждый год вциом меняет на 1-2 процента результаты и выдаёт за новое исследование.//////////Да мы на примере бомжей знаем что ВЦИОМ творит.
10:33
ion
Видел результаты. Опрос нарисован от и до. Солженицын у них у 15% населения, Сахаров у 11%. Оба выше Чехова, например. Ну не верю я в такое отсутсвие мозга. Опрос проводился в 90-е. Тогда у людей ещё был маразм с ощущением величия академика Сахарова и т.д. С тех пор каждый год вциом меняет на 1-2 процента результаты и выдаёт за новое исследование.
10:10
баламошка
Особенно у бомжей.
09:32