Роднина и Лев Яшин вошли в топ-15 "Русских кумиров XX века"

Трехкратная олимпийская чемпионка фигуристка Ирина Роднина и единственный в истории футбола обладатель "Золотого мяча" среди вратарей Лев Яшин вошли в топ-15 "Русских кумиров XX века". Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 2000 человек в возрасте от 18 лет. Им предлагалось назвать три фамилии.

Роднина заняла в рейтинге 10-е место, Яшин – 15-е.

В тройку попали космонавт Юрий Гагарин, поэт, актер и певец Владимир Высоцкий и полководец Георгий Жуков.