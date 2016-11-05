Погорилая выиграла этап "Гран-при" в Москве, Радионова - вторая

Россиянка Анна Погорилая заняла первое место на этапе "Гран-при" в Москве. Второй стала ее соотечественница Елена Радионова. Олимпийская чемпионка-2014 Юлия Липницкая после короткой программы шла третьей, но во время произвольной получила травму и показала только 12-й результат.

Москва



"Гран-при"

Rostelecom Cup

Женщины

Произвольная программа

1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 141,28

2. РАДИОНОВА (Россия) - 123,67

3. Хикс (США) - 119,30

4. Ли Цзыцзюнь (Китай) - 117,94

5. Турсынбаева (Казахстан) - 117,01

6. Мацуда (Япония) - 116,08...

12. ЛИПНИЦКАЯ (Россия) - 79,21

Итог

1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 215,21

2. РАДИОНОВА (Россия) - 195,60

3. Хикс (США) - 182,98

4. Ли Цзыцзюнь (Китай) - 181,83

5. Турсынбаева (Казахстан) - 181,32

6. Мацуда (Япония) - 177,65...

12. ЛИПНИЦКАЯ (Россия) - 148,46