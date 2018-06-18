Погорилая не смогла уехать из Кобе из-за землетрясения в Японии

Бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 в женском одиночном катании фигуристка Анна Погорилая не смогла уехать из японского города Кобе из-за землетрясения в стране. 20-летняя россиянка в Стране восходящего солнца принимала участие в шоу.

- С добрым утром, сегодня не получилось уехать из Кобе, - написала Погорилая в Инстаграме.



Землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром 18 июня на западе Японии, сила подземных толчков составила 6 из 7 баллов по японской системе. По данным местных властей, 3 человека погибли, около 230 получили травмы.