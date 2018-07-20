Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена признал вину

Подозреваемый в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена признал вину, сообщает портал Tengrinews.kz.

- Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области, - цитирует Tengrinews.kz прокурора Алма-Аты Берика Жуйриктаева. - В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.