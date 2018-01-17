Морган Сипре: "Внимательно следили за российскими парами"

Бронзовые призеры чемпионата Европы 2017 года французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, лидирующие по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар (75,52) отметили, что выдали свой не самый лучший прокат. По словам спортсменов, им есть над чем работать.

– Когда готовились к чемпионату Франции, произошла глупая ошибка с моей стороны – вывих плеча, – сказала Джеймс. – Снег и мороз? Это не так уж и плохо, иногда приятно приехать из жары в холод, правда, мы не взяли достаточно с собой теплых вещей.

– Когда увидели оценки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, поняли, что это ваш шанс на лидерство?

Джеймс: Оценок мы не видели, но внимательно следили за российскими парами, хотя старамемся в первую очередь сделать свой прокат. Русские пары сильны и они у себя дома! А завтра будет новый день и все начнется сначала.

– Алена Савченко с Бруно Массо снялись c чемпионата Европы, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде. Дополнительные дни тренировок вместо соревнования вам бы могли помочь?

Сипре: Их снятие – не наше дело! Зато мы приехали и устроили шоу.

Напомним, что лучший результат у россиян показали идущие на втором месте Наталья Забияко и Александр Энберт (72,95). Произвольные программы спортивных пар пройдут 18 января. (ЕКАТЕРИНА БЕСПАЛОВА)