Медведева сравнила тренировки Тутберидзе и Орсера

Двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Евгения Медведева, которая ушла от многолетнего тренера Этери Тутберидзе и переехала тренироваться к Брайану Орсеру в Торонто, рассказала, как проходит ее подготовка к новому сезону. В частности, она отметила, что ей нравится, что тренировки короче, но их больше и оценила разнообразные упражнения, которые готовят к выполнению элементов.

– Торонто? Я пока не успела осмотреться, ведь прилетела только неделю назад. У меня был только один выходной, и я провела его, лежа в кровати. В будущем мне бы, конечно, хотелось посетить достопримечательности и пройтись по магазинам, - сказала Медведева в интервью Ютуб-каналу John Wilson Blades. - Что поразило меня больше всего? Удивительно, что все почти все время улыбаются, интересуются, как дела. Это так необычно. Но так проще тренироваться. Здесь более спокойно.

В Торонто, все очень сильно отличается от Москвы. И рабочий процесс тоже. Меньше времени на каждую тренировку, но больше самих сессий. В России у меня было две тренировки по полтора часа. Здесь тренировки короче, но их больше. И это даже тяжелее, чем я думала. Но работа с Брайаном Орсером очень позитивна. Он постоянно пытается успокоить тебя, и все проходит очень мирно.

– Есть ли что-то странное в ваших тренировках с Орсером?

– Я бы не назвала это странным. Просто много необычного – необычные упражнения для прыжков, для скольжения. И я могу сказать, что после всех этих упражнений, выполняя элементы, я чувствую себя лучше.