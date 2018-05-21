Медведева посетила посольство Японии в Москве

Российский артист балета Артем Овчаренко сообщил, что вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой был на приеме в посольстве Японии в Москве. На встрече присутствовала также жена Овчаренко – балерина Анна Тихомирова.

- Сегодня на приеме в японском посольстве мы с Анной познакомились с замечательным и талантливым человеком – Евгенией Медведевой, – написал Овчаренко в Инстаграме.

Напомним, ранее 18-летняя фигуристка, завоевавшая на Олимпиаде-2018 две серебряные медали, прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. В дальнейшем она будет работать канадцем Брайаном Орсером. Спортсменка переедет в Канаду, но продолжит выступать за Россию.