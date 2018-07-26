Медведева объявила музыку для программ на новый сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, под какую музыку она будет исполнять свои программы в следующем сезоне.

Как указано в Инстаграме спортсменки, короткую программу она покажет под песню американской исполнительницы Натали Коул Orange Colored Sky. Произвольная программа будет исполняться под композицию виолончелиста Йо Йо Ма Mumuki (первая часть) и Libertango (вторая часть).

В новом сезоне россиянка будет работать с канадским тренером Брайаном Орсером.