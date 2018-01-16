Медведева и Загитова пропустили официальную тренировку перед чемпионатом Европы

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и победительница Финала "Гран-при" этого сезона Алина Загитова не участвовали в официальной тренировке накануне старта чемпионата Европы, сообщает "Р-Спорт". Занятие, состоявшееся утром, прошло на главном льду арены "Мегаспорт" в Москве.

Отмечается, что в соответствии с персональным планом подготовки к турнира участие в занятии принимала только одна из трех российских фигуристок – серебряный призер Финала "Гран-при" Мария Сотскова. Она откатала макет короткой программы, исполнив несколько сложных элементов.

Напомним, соревновательная программа чемпионата Европы начнется 17 января. На этот день запланированы короткие программы у мужчин и спортивных пар. Женщины выступят в четверг, 18 января.