Максим Траньков: "У Нины Мозер выстроен механизм, в котором какая-то шестеренка сбоит"

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков выразил мнение, что у лидеров группы Нины Мозер - дуэтов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Ксении Столбовой и Федора Климова - есть проблемы с психологией. После исполнения короткой программы на чемпионате Европы лидируют французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре, вторые - россияне Наталья Забияко/Александр Энберт.Серебряные призеры Игр-2014 в парном катании Столбова и Климов занимают третье место, бронзовые призеры чемпионата мира-2017 Тарасова и Морозов идут пятыми. Обе пары допустили серьезные ошибки в прокате в среду, а ранее неидеально катались в финале "Гран-при" и на чемпионате России.

- У Нины Михайловны выстроен огромный механизм, в котором какая-то шестеренка сейчас сбоит, - цитирует "Р-Спорт" Транькова. - Думаю, Нина Михайловна со своим опытом и аналитическим умом найдет за оставшееся до Олимпиады короткое время неисправность в этом механизме, зафиксирует его, и на самом важном старте ребята откатаются хорошо. Хотя, может быть, уже поздно, потому что сезон идет для них очень и очень неоднозначный.

Очень ожидаемые для меня итоги короткой программы. Я об этом уже говорил: надо обращать внимание не на то, что с чемпионата Европы снялись немцы Алена Савченко/Брюно Массо, а на то, что есть очень серьезные французы, о которых все позабыли почему-то. Так и случилось: французы давно заслужили место под солнцем европейского парного катания. Короткие программы надо катать чисто, что, к сожалению, наши лидеры сегодня не продемонстрировали.

Я иногда только вижу ребят, я не так близко к команде как раньше и никакого отношения к команде не имею. Но то, что я вижу со стороны - что-то у спортсменов с психологией абсолютно не так, есть какие-то проблемы. В личной жизни или на тренировках, я сказать не могу, но, на мой взгляд, в команде нет такого человека, к которому можно было бы подойти, подержать его за руку, и тебя тут же "отпускало".