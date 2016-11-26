Ханю выиграл этап "Гран-при" в Японии, Коляда – пятый

Японец Юзуру Ханю стал победителем домашнего этапа "Гран-при" в Саппоро. Россиянин Михаил Коляда на заключительном этапе "Гран-при" занял пятое место.
Саппоро (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Мужчины
Произвольная программа
1. Ханю (Япония) – 197,58
2. Чен (США) – 180,97
3. Танака (Япония) – 167,95
4. Быченко (Израиль) – 154,74
5. Васильев (Латвия) – 153,23
6. КОЛЯДА (Россия) – 147,51
Итог
1. Ханю (Япония) – 301,47
2. Чен (США) – 268,91
3. Танака (Япония) – 248,44
4. Быченко (Израиль) – 229,87
5. КОЛЯДА (Россия) – 225,69
6. Васильев (Латвия) – 223,73
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_23_0/