15:23 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ханю выиграл этап "Гран-при" в Японии, Коляда – пятый

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Японец Юзуру Ханю стал победителем домашнего этапа "Гран-при" в Саппоро. Россиянин Михаил Коляда на заключительном этапе "Гран-при" занял пятое место.

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Мужчины

Произвольная программа

1. Ханю (Япония) – 197,58

2. Чен (США) – 180,97

3. Танака (Япония) – 167,95

4. Быченко (Израиль) – 154,74

5. Васильев (Латвия) – 153,23

6. КОЛЯДА (Россия) – 147,51

Итог

1. Ханю (Япония) – 301,47

2. Чен (США) – 268,91

3. Танака (Япония) – 248,44

4. Быченко (Израиль) – 229,87

5. КОЛЯДА (Россия) – 225,69

6. Васильев (Латвия) – 223,73

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_23_0/

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