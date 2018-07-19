Генпрокурор Казахстана взял под свой контроль убийство Тена

Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает сайт Генпрокуратуры. По факту убийства Тена начато досудебное расследование.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников ДВД и МВД. По делу назначены процессуальные прокуроры. Ход расследования взят на контроль генерального прокурора.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного при потасовке с грабителями.