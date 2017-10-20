Федор Климов: "Падение Ксении – случайность"

Победители командного турнира на Олимпиаде-2014 в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, занявшие по итогам короткой программы на этапе "Гран-при" в Москве второе место, были расстроены этим результатом. Столбова и Климов (71,39) уступили Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (76,88).

– Кроме ошибки Ксении на прыжке, которую наш тренер называет случайность, все было на хорошем уровне, – сказал Климов. – Еще не на максимальном, но гораздо лучше, чем на предыдущем старте. Тем более что Ксюха в последнее время лучше меня прыгает. Я срываю, а она все делает. Поэтому это случайность. Может быть, она позже как-то это объяснит.

– Успели сделать выводы после ошибок на турнире в Финляндии?

– Да, учли. Работали больше, чем обычно, и на тренировках проблем уже не было.

– Чтобы навсегда уже закрыть тему со шнурками, расскажите, фиксировали ли их специально?

– Знаете, я решил, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, и ничего делать не стал. Шнурок соскочил со скобки, такого никогда не было, и я решил, что такого больше и не произойдет. И не стал заострять на этом внимание. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)