Евгения Медведева: "Мне есть еще чем усложнить программу"

Чемпионка мира Евгения Медведева выразила уверенность в том, что она еще может усложнить программу. По словам 17-летней россиянки, есть элементы, которые ей не удалось выполнить на максимуме.

- На мой взгляд, главная сила фигуриста заключается в том, чтобы, выйдя на лед, работать в любом состоянии, - приводит RT слова Медведевой. - Плохое у тебя настроение или хорошее, здорово ты себя чувствуешь или не очень.

- Чем объяснить ваши лишние прыжки на чемпионате Европы?

- Судя по реакции трибун, это действительно было воспринято как нечто ненормальное.

- Когда вы закончите "хулиганить" подобным образом и закончите ли вообще?

- Почему-то все люди называют это "хулиганством". Я не согласна с этим, потому что прыжок был исполнен абсолютно серьезно. Если бы не чувствовала уверенности в том, что могу его сделать, запаса по баллам, не пошла бы на такой шаг.

- На чемпионате Европы вы установили новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме набранных баллов. По вашим ощущениям, вам есть куда прибавлять и отодвигать планку?

- Как раз-таки, если бы я не делала этот каскад - оценка была на балл выше, поэтому резервы остаются. Не могу сказать четко по цифрам, сколько я могу заработать очков, но есть еще те элементы, которые выполнены не на максимуме. Так, у меня в программе нет каскада лутц-тулуп, есть только флип-тулуп. Мне есть еще чем усложнить программу.