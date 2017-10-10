Этери Тутберидзе: "Пока не вижу никого, кто работал бы так, как Медведева"

Тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе уверена в том, что на данный момент нет ни одной фигуристки, которая бы работала на уровне 17-летней россиянки. При этом специалист отметила, что слова о том, что остальные девушки вообще нигде, не соответствуют действительности.

– Любой спортсмен соревнуется сам с собой. Он не выходит и не показывает чужой контент, чужой набор элементов, – приводит "Физкультура и спорт" слова Тутберидзе. – Он показывает свой, который он тренировал, над которым работал. И теперь его задача показать свои программы, свой контент и свои какие-то артистические возможности. Он в любом случае соревнуется сам с собой. Не так, чтобы: "А-а-а, вот этот сделал каскад, и я сейчас…" Он свое делает.

– Но острое соперничество – всегда дополнительный стимул, оно внутренне заводит, подстегивает придумывать что-то новое.

– А как, по-вашему, Женя должна выйти и показать хорошее катание? Очень хорошее катание? Ведь нет такого, что остальные девочки прыгают три тройных, а одна Женя показывает полный набор. Там нереальный уровень.

– И вместе с тем самые разные специалисты в один голос говорят, что Женя сейчас "над всеми".

– Не согласна. Последний сезон многие девочки катались чисто. Слова о том, что Женя там, а остальные вообще нигде, не соответствуют действительности. Женя работает. Сколько она работает, чтобы свой уровень удерживать? Пока я не вижу ни одного человека, чтобы столько работал.