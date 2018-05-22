Елизавета Туктамышева: "Наконец, у меня есть тройной аксель, но олимпийский сезон завершен"

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, находящаяся на сборе в эстонском Тарту, исполнила на тренировке тройной аксель. Видео она опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме с подписью "Наконец-то у меня есть тройной аксель, но олимпийский сезон завершен" на английском и "Тройной аксель сделан, теперь можно и отдыхать!" на русском языке.

На чемпионате России-2018 в Санкт-Петербурге ученица Алексея Мишина, которая является чемпионкой Европы и мира 2015 года, заняла седьмое место и не вошла в состав команды на главные старты.