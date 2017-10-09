Елизавета Туктамышева: "Мы с Костнер всегда друг друга поддерживаем"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что на турнире в Финляндии ей могло помешать победить то, что стартовала она последней. Туктамышева заняла третье место, а победу одержала Мария Сотскова.

– Я в первый раз за два года каталась последней, немного отвыкла от этого ощущения, – цитирует официальный сайт ФФККР Туктамышеву. – Сегодня было такое, что я "перегорела". Долго ждала, сначала все шло более-менее, но все равно, это ожидание было очень утомительно.

Но хорошо, что здесь и сейчас прошла этот "момент". В принципе перед стартом я была в форме. Первая часть произвольной программы получилась немного скованной, но когда я поняла, что все нормально, то вторую часть откатала хорошо. Надо было просто себя настроить правильно, что даже если катаешься последней, то не нужно волноваться, а нужно выходить и стартовать.

– После соревнований вы о чем-то говорили с Каролиной Костнер.

– Да, обсуждали прокаты, наши ощущения, потому что для нее – это тоже непростой старт. Она хотела включить каскад – флип – тулуп с усложнением. Но что-то не получилось… Мы с Каролиной друг друга всегда поддерживаем. У нас нет в группе такого "неправильного соперничества". Наоборот, конкуренция между нами идет всем в плюс. У нас очень хорошие дружеские отношения с Каролиной. С ней трудно не подружиться. Она светлый человек.