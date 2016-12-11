10:34 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Елена Радионова: "Не бывает взлетов без падений, финал "Гран-при" – стимул работать дальше"

0
0
0
1

Россиянка Елена Радионова, занявшая 6-е место в финале "Гран-при" в Марселе, посетовала на проблемы, возникшие в связи с взрослением. Тем не менее, она не намерена сдаваться и будет продолжать совершенствоваться.

– Безусловно, обидно, что получился не очень удачный прокат, - цитирует пресс-служба ФФККР Радионову. - Есть определенные трудности, потому что я выросла, тело меняется, но нужно уметь с этим справляться. Я не одна с такими трудностями, нужно идти дальше, преодолевая эти проблемы. Если говорить о сегодняшнем прокате, то, конечно, это падение на лутце было очень неприятным, так как произошло в середине программы, пришлось дальше немного менять элементы, например, каскады поменяла местами, по ходу программы приходилось думать, как заработать баллы. Но не бывает взлетов без падений, неудачный старт, этот финал – определенный стимул работать дальше.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/news/2669-elena-radionova-rezultat-finala-stimul-rabotat-dalshe.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Этот сезон - последний шанс для Радионовой, имхо. Потом она безжалостно и окончательно будет вытеснена из вожделенной тройки лучших в стране

10:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ