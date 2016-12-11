Елена Радионова: "Не бывает взлетов без падений, финал "Гран-при" – стимул работать дальше"

Россиянка Елена Радионова, занявшая 6-е место в финале "Гран-при" в Марселе, посетовала на проблемы, возникшие в связи с взрослением. Тем не менее, она не намерена сдаваться и будет продолжать совершенствоваться.
– Безусловно, обидно, что получился не очень удачный прокат, - цитирует пресс-служба ФФККР Радионову. - Есть определенные трудности, потому что я выросла, тело меняется, но нужно уметь с этим справляться. Я не одна с такими трудностями, нужно идти дальше, преодолевая эти проблемы. Если говорить о сегодняшнем прокате, то, конечно, это падение на лутце было очень неприятным, так как произошло в середине программы, пришлось дальше немного менять элементы, например, каскады поменяла местами, по ходу программы приходилось думать, как заработать баллы. Но не бывает взлетов без падений, неудачный старт, этот финал – определенный стимул работать дальше.
Дополнительная информация
http://www.fsrussia.ru/news/2669-elena-radionova-rezultat-finala-stimul-rabotat-dalshe.html
rusfed 2.0
Этот сезон - последний шанс для Радионовой, имхо. Потом она безжалостно и окончательно будет вытеснена из вожделенной тройки лучших в стране
10:58