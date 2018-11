Арутюнян - о Тутберидзе: "В группе Этери работают прекрасные специалисты, и она сама - прекрасный тренер"

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян, работающий в США, прокомментировал работу Этери Тутберидзе, отметив, что у нее хорошая фабрика поставщиков. Он также добавил, что ему понравились российские одиночники - Михаил Коляда, и Андрей Лазукин, и Максим Ковтун.

– У Этери Тутберидзе результат хорош и стабилен.

— Во-первых, у нее хорошая фабрика поставщиков, во-вторых — девочки, которые к ней приходят, изначально технически лучше подготовлены, чем те иностранные фигуристки, с которыми им еще предстоит соревноваться.

— Чудеса селекции?

— Это фабрика по производству фигуристок, нигде в мире таких 11–12-летних девочек нет. У них "двойная прочность". И в дополнение к этому в группе Этери работают прекрасные специалисты, и она сама — прекрасный тренер.

Ко мне иногда приводят 19-летнюю спортсменку с комментарием: "She is still young". На что я обычно отвечаю: "Young? Young for marriagе?" И начинаю с ней работать. Сейчас я работаю с Мэрайей Белл, ей 22. Ну вот как я ее могу отладить, как швейцарский механизм, когда она только пару лет как падать перестала?

Или Адам Риппон, ему сейчас 28. Но за пять лет работы я из него все-таки что-то вытряс — он в десятку на Олимпиаде попал, а ко мне в 23 года пришел даже без тройного акселя.

А у российских одиночников очень большой потенциал. И перспективы на Игры есть, тем более с новой системой. Мне понравились и Коляда, и Лазукин, и Ковтун. А вот в Америке мне из юниоров почти никто не нравится, пока не вижу. Нэтан Чен — тут более-менее.