Артур Дмитриев: "У Липницкой нет противопоказаний для парного катания"

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов Артур Дмитриев высказал мнение, что Юлия Липницкая, выступающая в одиночном фигурном катании, может открыть новый период в своей карьере, если перейдет в парное катание. Ранее заслуженный тренер России Олег Васильев заявил, что у олимпийской чемпионки Сочи-2014 в командных соревнованиях, которая не добивалась высоких результатов в последнее время, есть все возможности, чтобы добиться успеха уже в парном катании.

– Я в этом ничего плохого не вижу, – приводит "Р-Спорт" слова Дмитриева. – В одиночном катании конкуренция большая. Может быть, в парном катании у нее будет новый период в жизни. Если это ей будет интересно. Девочка она небольшая, стройненькая, прыгающая. Опыт выступления на больших стартах у нее есть.

Раньше был стереотип: если одиночница плохая, надо ее отдать в парное катание. Но сейчас из плохих одиночниц получаются плохие парницы. Поэтому хотелось бы, чтобы в парное катание приходили спортсмены высокого уровня, чтобы не тратить много времени на превращение посредственной одиночницы в хорошую парницу. У Липницкой нет противопоказаний для парного катания. Прыжки имеются, выброс – дело нарабатываемое. Если она этого захочет, все в ее руках и голове.