Артур Дмитриев: "Программа Загитовой составлена на пределе ее возможностей"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев отметил высокую сложность произвольной программы олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой. Фигуристка откроет сезон в пятницу на этапе "Гран-при" в Финляндии.

- Я видел Алину на турнире в Оберстдорфе, где она каталась очень здорово, - цитирует "РИА Новости" Дмитриева. – Я вижу, что у нее очень сложная произвольная программа. Я бы даже сказал, что она составлена на пределе возможностей спортсменки – и в плане хореографии тоже. Постоянное движение, постоянные переходы, нет пустых мест, в каких фигурист обычно отдыхает. И то, что Загитова справляется с такой программой, говорит о ее готовности. Она сильнейшая фигуристка мира.