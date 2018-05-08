Алена Леонова – о словах Тутберидзе: "Странно, что она сказала это про Медведеву. Может, от обиды"

Призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова прокомментировала "СЭ" уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. По ее словам, в этой истории много подводных камней.

– Почему фигуристки уходят от Тутберидзе? Полина Цурская тоже отказалась от работы с ней.

– Честно говоря, не знаю, какие у них отношения. Казалось вначале, что у них все хорошо, – отметила Леонова. – Они были как мать и дочь. Никто не может сказать, в чем причина разрыва. Думаю, до последнего они будут держать это в тайне или даже вообще не расскажут. Мы можем только высказывать соображения – что это случилось из-за большой конкуренции в группе. Хотя странно бы прозвучало, что Жене уделяют меньше внимания. Конечно, внимание уделяется всем.

– Но Тутберидзе сама сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год. Зачем это было сказано? От обиды?

– Может быть, и от обиды. Кажется, что там настолько много подводных камней, что не разберешься. Но странно, что Тутберидзе это сказала. (Игорь НОВИКОВ)