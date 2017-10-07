Алексей Мишин: "Туктамышева отлично и оригинально откатала короткую программу в Эспоо"

Тренер Алексей Мишин отметил, что россиянка Елизавета Туктамышева отлично провела прокат короткой программы на турнире в Финляндии.

Фигуристка стала лучшей по итогам короткой программы на турнире Finlandia Trophy, проходящем в финском Эспоо. Спортсменка набрала 67,82 балла. Второе место заняла другая россиянка Мария Сотскова, третье – еще одна ученица Мишина итальянка Каролина Костнер.

- Лиза – молодец, как и все призеры. А то, что баллы ниже 70-ти, так это судьи строгие были в этот день. Лиза-то вообще отлично, по-моему, каталась, оригинально и своеобразно, - цитирует "Р-Спорт" Мишина.