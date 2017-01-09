Алексей Мишин: "От Туктамышевой ждем тройного акселя, но дождемся ли - не знаю"

Тренер Каролины Костнер Алексей Мишин сообщил, что итальянская фигуристка отправится на чемпионат Европы после тренировочного сбора в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, бронзовый призер Олимпийских игр в женском одиночном катании в настоящее время активно работает над исполнением флипа и лутца, которые у нее восстановлены не на столько, как того бы хотелось.

– Наша группа работает в Куршевеле, Лиза Туктамышева готовится к Универсиаде, Саша Петров – к юношескому чемпионату мира, Каролина Костнер – к чемпионату Европы, – приводит "Р-Спорт" слова Мишина. – Каролина оттачивает флип и лутц, которые у нее восстановлены, но не настолько, как хотелось бы. После сбора в Куршевеле она отправится в Санкт-Петербург, а оттуда – в Остраву на чемпионат Европы. От Лизы мы ждем тройного акселя, но дождемся ли – я не знаю.

Плющенко не приедет, у него замечательное шоу "Щелкунчик", на которое я был приглашен.