Александр Жулин: "Мне нравится идея о повышении возрастного ценза в фигурном катании"

Российский тренер Александр Жулин сказал, что он выступает за повышение возрастного ценза в фигурном катании.

Вопрос о повышении возрастного ценза во взрослом фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе ISU в испанской Севилье, который пройдет 4-8 июня. Сгласно предложению голландской федерации, возраст участников взрослых соревнований должен повысится до 17 лет с сезона-2020/21. Сейчас минимальный возраст перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.

- Мне эта идея нравится, это будет соперничество женщин, а не еще не созревших девочек, - цитирует Жулина ТАСС. - Простой пример - Евгения Медведева, которой на Олимпиаде в Пхенчхане было 18 лет. Она показывала осознанное женское катание, которое было очень интересно смотреть зрителям. Катание канадки Кэйтлин Осмонд (22 года), итальянки Каролины Костнер (31 год) - это то катание, которое хочется смотреть как искусство, но я не умаляю заслуг чемпионки Игр Алины Загитовой - она каталась эмоциональной и достойно выиграла.