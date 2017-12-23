Александр Самарин: "Мне очень стыдно за произвольную программу, но перед стартом у меня сломался ботинок"

Россиянин Александр Самарин отметил, что ему очень стыдно за прокат произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что не смог нормально настроиться на прыжки, так как в начале выступления у него сломался ботинок.

Напомним, что Самарин занял второе место на чемпионате России. Победителем стал Михаил Коляда, бронзу завоевал Дмитрий Алиев.

– Произвольная программа? У этой неудачи есть причины, но я не хотел бы сейчас их озвучивать и искать оправдания, – приводит "Р-Спорт" слова Самарина. – Между короткой и произвольной программой ничего не случилось. Я был хорошо готов к выступлению, шел на лед со "светлой" головой.

В психологическом плане со мной все было в полном порядке. Я волновался, но в меру. Коленки не тряслись, разминку провел хорошо. Мне очень стыдно за этот прокат, и я не хотел бы, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Надо просто больше работать.

У меня в самом начале программы сломался ботинок, и из-за этого "съехал" силикон – внутренняя прокладка. Как только это произошло, я перестал чувствовать, что ботинок держит ногу. Сначала была мысль, что просто развязался шнурок, но потом я понял, что дело в чем-то другом. Из-за этого все приземления получались такими неуверенными. Это ни в коем случае не оправдания, и я не снимаю с себя вины. Значит, нужно было лучше следить за ботинками, а я этого не сделал.

Раньше никогда такого не случалось. Поэтому я не сразу понял причину. Как-то сумел "собрать" тройной аксель, но еще до прыжка, когда только заходил на него, четко осознавал масштаб проблемы: ехал на перебежках, прожимал ногу, вдавливал ее в лед, но ботинок совершенно не держал. Приходилось удерживать себя на приземлениях мышцами и голеностопом. Все это, к сожалению, сильно влияло на концентрацию. И как следствие – на элементы.