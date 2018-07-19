Александр Коган: "Тен был одним из самых порядочных и одаренных людей, с которыми мне доводилось встречаться"

Генеральный директор ФФККР Александр Коган выразил соболезнования в связи со смертью казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

- Я выражу общее мнение всех спортсменов мира, мнение Федерации фигурного катания на коньках России, - цитирует "Р-Спорт" Когана. - Денис был одним из самых талантливых спортсменов, но самое главное, что он был одним из самых порядочных и одаренных людей, с которыми мне доводилось встречаться. Знаю его с детства, помню его, просто шокирован произошедшим, слов нет.

Прежде всего, хочу выразить соболезнования его родителям и его семье. Это потеря невосполнима для всего мирового фигурного катания. Денис был человеком с потрясающим кругозором, интересовался всем. Он имел огромное будущее. К сожалению, лучшие люди как всегда уходят первыми.