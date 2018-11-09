Александр Энберт: "Хотим, чтоб все элементы были четвертого уровня"

Россиянин Александр Энберт в паре с Натальей Забияко выиграли короткую программу на этапе "Гран-при" в Хиросиме, показав результат 73,48 балла. Энберт назвал выступление хорошим, однако отметил, что еще многое предстоит сделать.

- Это было хорошее выступление, и нам понравилось, - приводит официальный сайт ISU слова Энберта. - Почти все получилось хорошо, было всего несколько мелких ошибок, но в целом впечатление хорошее и позитивное. Еще многое предстоит сделать. Мы хотим, чтобы все элементы были четвертого уровня.

Российские фигуристы откатали короткую программу чище и увереннее, чем на предыдущем Гран-при в Финляндии. Спортсмены исполнили без помарок параллельный тройной тулуп.

После короткой программы россияне лидируют с отрывом в три балла от китайской пары.

Прекрасный прокат короткой программы Забияко и Энберта на этапе "Гран-при" в Японии. Видео