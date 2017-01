Wings Gaming – лучшая команда 2016 года в Dota 2 по версии GosuGamers

Состав организации Wings Gaming по Dota 2 признан лучшей командой 2016 года по версии авторитетного портала GosuGamers, который огласил результаты премии GosuAwards. Китайский коллектив в минувшем году завоевал пять трофеев, включая The International. Кроме него, в копилке "крыльев" победы на ESL One Manila 2016, The Summit 5, Nanyang Dota 2 Championships – Cruise Cup #1 и Northern Arena BEAT Invitational. В обшей сложности команда заработала 9,4 миллиона долларов призовых.

Отметим, что в пользовательском голосовании в этой номинации победила OG, ставшая триумфатором The Boston Major 2016. Также в активе европейской пятерки еще четыре выигранных турнира – DreamLeague Season 5, The Manila Major 2016, ESL One Frankfurt 2016 и Elimination Mode 2.0.

Полностью итоги GosuAwards по Dota 2 выглядят следующим образом:

Игрок, добившийся наибольшего прогресса – Владимир "No[o]ne" Миненко*;

Прорыв года – Чу "shadow" Цзэюй (Омар "Madara" Дабасас);

Лучший игрок первой позиции – Роман "Resolut1on" Фоминок;

Лучший игрок средней линии – Аливи "w33" Омар (Амер "Miracle-" аль-Баркави Саид);

Лучший игрок сложной линии – Чжан "Faith_bian" Жуйда (Саахил "UNiVeRsE" Арора);

Дуэт поддержки – Таль "Fly" Айзик и Андреас "Cr1t-" Нильсен;

Новичок года – Роман "RAMZES666" Кушнарев;

Команда года – Wings Gaming (OG);

Самый запоминающийся турнир (кроме TI) – EPICENTER: Moscow;

Драма года – Скандал вокруг Team Secret;

Лучший комментатор с места события – Остин "Capitalist" Уолш (Оуэн "ODPixel" Дэвис);

Лучший комментатор-аналитик – Чан "WinteR" Литт-Бин (Кевин "Purge" Годек);

Лучший ведущий – Брюс "Machine" Бейтс (Джориен "Sheever" ван дер Хейден);

Лучший интервьюер – Джейк "SirActionSlacks" Каннер.

Лучший художник из мастерской – Стефани "Anuxinamoon" Эверетт.

* – по версии экспертов GosuGamers, в скобках указан победитель голосования среди пользователей (если отличается).