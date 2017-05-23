Virtus.pro встретится с Team Spirit в полуфинале Кубка России по киберспорту

Федерация компьютерного спорта представила расписание LAN-финала Кубка России по киберспорту 2017, который пройдет в эти выходные в московской Yota Arena. В первом полуфинале по дисциплине Dota 2 российская Team Empire встретится с сербской EPG. Второй финалист определится в противостоянии российских Virtus.pro и Team Spirit.

Общий призовой фонд турнира составляет 7 миллионов рублей, 3,2 из которых будут разыграны в дисциплине Dota 2. В рамках кубка также пройдут соревнования по киберфутболу, League of Legends, Counter-Strike и Hearthstone.