Virtus.pro уступила Secret, но вышла в плей-офф ESL One Genting

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro уступил европейской Team Secret в финале группы A на турнире ESL One Genting 2018. Счет встречи – 2:0. По итогам группового этапа "Медведи" расположились на второй строчке и начнут выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Соперником СНГ-пятерки станет американская Evil Geniuses.

Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников были разделены на две группы, из которых в плей-офф попали по три команды. На групповом этапе была использована система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Гентинг Хайлендз (Малайзия)

ESL One Genting 2018

Групповой этап

Группа А

Верхняя сетка

Финал

Virtus.pro (Россия) – Team Secret (Европа) – 0:2











