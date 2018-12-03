Team Aster поучаствует в ESL One Katowice 2019

Team Aster стала седьмым коллективом, который организаторы пригласили на ESL One Katowice 2019 (Dota 2). Ранее ESL позвала Team Secret, OG, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, paiN Gaming и Alliance.

Оставшиеся квоты займут победители отборочных в четырех регионах и еще одна приглашенная команда. Закрытые квалификации для Европы, Америки и Юго-Восточной Азии пройдут 8–9 декабря, а для Китая – 19–20 декабря.

LAN-финал ESL One Katowice 2019 запланирован на 22-24 февраля. 12 коллективов разыграют 300 тысяч долларов. Турнир не входит в Dota Pro Circuit.